مسؤول بالبنتاجون: زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قُتل في غارة أمريكية بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مسؤول بارز في البنتاجون لمجلة نيوزويك: زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي كان هدفًا لعملية عسكرية سريّة في محافظة إدلب السورية

مسؤول بالجيش الأمريكي للمجلة: زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قُتل في الغارة الأمريكية

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي أعلن، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13 بتوقيت جرينتش)، دون مزيد من التفاصيل.

وقال ترامب في تغريدة خلال في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.