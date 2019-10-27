بيونج يانج تهدد واشنطن بإطلاق النار ما لم توقف "الأعمال العدائية"

حذرت كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية من أي "أعمال عدائية" تؤدي لتبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "بيونج يانج أكدت أنه لم يحدث تقدم في العلاقات بينها وواشنطن وأن الأعمال العدائية التي قد تؤدي لتبادل إطلاق النار استؤنفت".

وقال كيم يونج تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في بيان، إنه "سيكون من الخطأ أن تتجاهل الولايات المتحدة مهلة نهاية العام بشأن العلاقات الشخصية الوثيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون".

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وحدد كيم جونج أون مهلة تنقضي في نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وقال كيم يونج تشول إن "الولايات المتحدة تضغط على كوريا الشمالية "بطريقة أكثر دهاء وشراسة بدلا من الاستجابة لدعوة بيونجيانج لواشنطن بتبني نهج جديد".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تضغط باستمرار على الدول الأخرى لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية".

وأكد يونج تشول أنه يأمل ألا تكون المحصلة من العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هو أنه "يوجد أعداء دائمون لكن لا يوجد أصدقاء دائمون".