عائلة شمايكل تشهد أعظم انتصارين في تاريخ البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي، التي أقيمت يوم الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مفارقة مثيرة بعد اكتساح "الثعالب" لأصحاب الأرض بفوز كاسح بنتيجة 9-0.

ليستر فاجأ مضيفه بتلك النتيجة، ليحقق أكبر انتصار في تاريخ دوريات الكرة الإنجليزية بمختلف درجاتها على امتداد 131 عاما.

كما تساوى "الثعالب" مع مانشستر يونايتد، الذي حقق أكبر فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي، حينما تغلب على إيبسويتش تاون بنفس النتيجة يوم 4 مارس/آذار عام 1995.

والمفارقة في هاتين المباراتين أنها شهدت وجود آل شمايكل داخل أرض الملعب، إذ حرس الأسطورة بيتر شمايكل عرين يونايتد أمام إيبسويتش تاون وكان شاهدا على الانتصار التاريخي.





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وبعد مرور 24 عاما، شهد كاسبر شمايكل نجل أسطورة اليونايتد انتصار ليستر الكاسح، بعد أن حرس عرين "الثعالب" وحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة.

وشهد الانتصار الساحق لليستر مجموعة هائلة من الأرقام القياسية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وعلى مدار 10506 مباريات شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز في 27 موسما، انتهت 3 مباريات فقط بتقدم فريق على آخر بـ5 أهداف أو أكثر في الشوط الأول، من بينها مباراتان هذا الموسم، إذ فعلها المان سيتي أيضا ضد واتفورد في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبات ليستر سيتي ثاني فريق يسجل اثنان من لاعبيه "هاتريك" في مباراة واحدة طوال تاريخ المسابقة، بعد أرسنال الذي سجل له الإنجليزي جيرمان بينانت والفرنسي روبرت بيريز ضد ساوثهامبتون أيضا في مايو/أيار عام 2003.

وبهذا الفوز الكاسح احتل ليستر سيتي المركز الثاني مؤقتا في جدول الترتيب بعد وصوله للنقطة 20، وهو المركز الأفضل له منذ موسم 2015-2016، الذي شهد تتويج الفريق باللقب.