شكرا لقرائتكم واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا لحماية منابع النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن بدأت في إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا من العراق.

وقال المسؤول الأميركي لوكالة "فرانس برس" إن واشنطن بدأت تعزيز مواقعها في محافظة "دير الزور"، حيث تتواجد حقول النفط بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

قوات أميركية في سوريا

وأضاف قائلا إن الانتشار العسكري يهدف إلى منع تنظيم داعش من الوصول إلى حقول النفط في هذه المنطقة. التي كان المتطرفون يسيطرون عليها في السابق.

وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي بعد إعلان واشنطن نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم داعش.

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15 قتيلاً باشتباكات بين قوات موالية لأنقرة وأكراد

قبل ذلك، قالت الوكالة الفرنسية للأنباء إن خمسةَ عشرَ قتيلا سقطوا في اشتباكات بين قوات موالية لأنقرة ومقاتلينَ أكراد في سوريا.

هذا وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، روسيا بتطهير المنطقة الحدودية السورية ما لم تنفِّذ التزاماتِها بموجِب اتفاق سوتشي.

كما جدد أردوغان تهديداته إلى أوروبا باللاجئين ما لم تساند خطة تركيا لإقامة منطقة آمنة في سوريا.

تصريحات أردوغان سبقاتها تصريحات وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس قال فيها إن مقترح ألمانيا حول منطقة دولية آمنة في سوريا غير واقعي.