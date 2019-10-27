الموجز أكد السفير البريطانى بالقاهرة جيفرى آدامز، أنه سعيد بقرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لشرم الشيخ، نظرا لأهمية السياحة بالنسبة لمصر. وقال "آدامز" خلال ببرنامج "الحكاية", والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" :التعاون المكثف بين السلطات البريطانية والمصرية ساهم بشكل كبير فى رفع حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ. مضيفا : أنه من المتوقع ان يأتى ما يقرب من نصف مليون مواطن بريطانى إلى مصر خلال عام ، والغالبية العظمى منهم سيأتى للاستمتاع بإجازة سعيدة خالية من المشكلات.. أنهم سعداء بذلك Advertisements وأختتم قائلا : يمكننا مع الحكومة المصرية أن نروج لشرم الشيخ كوجهة سياحية لقضاء إجازة سعيدة .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع حظر السفر لشرم الشيخ ..السفير البريطاني :نصف مليون سائح إنجليزي يزورون مصر خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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