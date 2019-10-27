شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فشلت قنوات الإخوان فى تضليل المصريين؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قنوات الإخوان فشلت فى تضليل الشعب المصرى، بعد أن اكتشف المصريون زيف ما تقدمه تلك الأبواق الإخوانية عبر شاشاتها التحريضية.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"الخليج 365"، إن كل محاولات قنوات الإخوان لتضليل المصريين باءت بالفشل لأنهم – أى الإخوان - خانوا الوطن وكل أقنعتهم الزائفة سقطت أمام الشعب المصري الذي استوعب الدروس تماما.

وتابع النائب رياض عبد الستار: "ذكاء وإدراك ووعى الشعب المصري وثباته وحكمته ووقوفه بجانب جيش بلده والقيادة السياسية أبهر العالم، وأدى لفشل كل خطط الإخوان للتحريض ضد مصر".