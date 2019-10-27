آبي أحمد يندد بـ"محاولة لإثارة أزمة عرقية ودينية" في إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ندّد رئيس الحكومة الإثيوبيّة -الحائز على نوبل للسّلام- آبي أحمد بما أسماه "محاولة لإثارة أزمة عرقيّة ودينيّة"، وذلك بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 67 شخصًا هذا الأسبوع خلال تظاهرات.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، في أوّل تصريح له منذ اندلاع المواجهات وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، إنّ "الأزمة التي نعيشها قد تزداد إذا لم يتّحد الإثيوبيّون". وأضاف "سنعمل بلا كلل لضمان تحقيق العدالة وتقديم الجناة للعدالة". وأشار إلى أنّ "هناك محاولة لتحويل الأزمة الحاليّة إلى أزمة عرقيّة ودينيّة".

وقُتل 67 شخصًا في منطقة أوروميا الإثيوبيّة هذا الأسبوع، خلال احتجاجات ضدّ رئيس الحكومة، تحوّلت إلى اشتباكات إثنية، بحسب ما ذكرت الشرطة الجمعة.

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واندلعت أعمال العنف الأربعاء في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتدّ إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارضة للشّارع وحرق إطارات سيّارات وإقامة حواجز وسدّ طرق في مدن عدّة. وأعلنت وزارة الدّفاع من جهتها الجمعة نشر جنود في سبع مناطق ما زال الوضع فيها متوتّرًا.

وكان للمعارض جوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت الى الاطاحة بسلف آبي وتعيين الأخير في أبريل 2018 رئيسًا للحكومة وهو إصلاحي من إثنية أورومو.

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