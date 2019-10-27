التعليم تكشف الموعد النهائي لحل عجز المعلمين والانتدابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن الموعد النهائي للحل الجذري لمشكلة عجز المعلمين والانتدابات.

وقال عمر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه خلال ثلاث سنوات فقط لن نجد عجز معلمين في مصر، بعد تطبيق نظام محكم يلبي احتياجات المدرسة بشكل فوري، مؤكدًا أنه سيتم توفير البدائل في حالات الإجازات دون راتب، وحالات الوضع وغيرها، التي تسبب في حالات العجز الكبيرة، وسنحقق الرضا للجميع، ما ينعكس بالإيجاب على المنظومة التعليمية.

وأكد نائب وزير التعليم أنه خلال عامين لن يكون هناك أي انتدابات، إلا من يرغب لظروف خاصة أو طارئة "نسمح بالحالات الحرجة فقط".​