الحوثيون يرتكبون 125 خرقًا للهدنة في الحديدة اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - أ ش أ:

ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية، 125 خرقًا للهدنة الأممية منذ تثبيت نقاط ضباط الارتباط في مدينة الحديدة، وبعض المديريات بالمحافظة غربي اليمن، بإشراف رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية السبت، أن مليشيات الحوثي ارتكبت خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري 125 خرقا واعتداء طالت الأحياء والمزارع والأسواق والمنازل والطرقات، في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا وحيس.

وأوضح البيان أن من بين الخروقات التي تم توثيقها هناك 100 خرق ارتكبتها المليشيات بالتزامن مع تثبيت نقاط المراقبة من السبت 19 أكتوبر إلى الأربعاء 23 أكتوبر، و25 خرقًا خلال اليومين التاليين لتثبيت نقاط المراقبة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخروقات والتصعيد والتحشيد المتواصل تؤكد أن مليشيات الحوثي لا ترغب في السلام ولا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه وتستعد لتفجير الوضع عسكريًا.​