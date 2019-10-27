اليوم.. الاحتفال ببدء فعاليات قصر الأميرة خديجة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: تُنظم مكتبة الإسكندرية في تمام الثانية عشرة ظهراليوم الأحد، احتفالية ببدء الفعاليات في قصر الأميرة خديجة هانم بحلوان، بحضور الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء خالد عبد العال؛ محافظ القاهرة، وعدد من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة. يشمل الاحتفال "افتتاح مبنى مكتبتي الطفل والنشء، عرض علمي مبسط للأطفال، افتتاح معرضي الفنون والحرف اليدوية ومعرض رحلة الكتابة".

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