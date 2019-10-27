​"السكة الحديد": 5 آلاف متقدم لوظائف المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
كشف المهندس محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، عن عدد المتقدمين لوظائف السكة الحديد.
كانت الهيئة أعلنت تنظيم مسابقة جديدة لاختيار أفضل المتقدمين بين 150 مهندسًا في تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - اتصالات - إلكترونيات - مدني - عمارة).
وقال نائب رئيس الهيئة، لمصراوي، إن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ نحو 5 آلاف متقدم مستوفيين الشروط.
وأوضحت الهيئة أنها ستستقبل الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019 (10 أيام فقط).
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