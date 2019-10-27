عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مظاهرات لبنان.. اشتباكات وإصابات بصفوف الأمن والمحتجين في طرابلس

الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن محتجين قطعوا الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بعكار.



قبل ذلك، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا إثر حادثة البداوي في طرابلس موضحة أن قوات الجيش تدخلت لفض إشكال بين المعتصمين وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم.

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واستكمل الجيش بيانه بأنه تعرض للرشق بالحجارة مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصره، لذا اضطر للجوء إلى القنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين مما أدى لإصابة عدد منهم بجروح. كما استقدم الجيش تعزيزات أمنية للمنطقة وفتح تحقيقا بالموضوع.

استمر اللبنانيون بالتظاهر، مساء السبت، في مختلف ساحات الاعتصام عبر البلاد، خاصة في ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت، رغم وقوع إشكال عصراً في شمال لبنان وقع فيه عدد من الجرحى.

وحذر تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، سعد الحريري، من وضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والأمن. من جهتها، دعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق في الإشكال الذي حصل في الشمال.

وكان الجيش اللبناني حاول، السبت، شن عمليات متفرقة لفتح الطرقات العامة التي يغلقها المحتجون منذ عدة أيام، إلا أنه لم يفلح في أغلبها.