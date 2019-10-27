شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الاستفادة من أصول الأوقاف غير المستغلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد أن هناك ضرورة لاستغلال أصول الأوقاف غير المستغلة فى تطوير البنية التحتية، من خلال استغلال تلك الأصول فى الأشغال العامة وتغطية عجز المدارس والمستشفيات والمكاتب.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن أصول وزارة الأوقاف غير المستغلة يمكن استغلالها أيضا فى تطوير المرافق العامة، بجانب الاستثمار فى تلك الأصول وهو ما سيحقق عائدا ربحيا كبيرا للغاية على مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد إلى أنه بعد استغلال أصول وزارة الأوقاف غير المستغلة سواء داخل مصر أو خارجها فى تطوير المرافق العامة، من الممكن استخدام المتبقي بشكل استثماري لعمل مردود جيد.