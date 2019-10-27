- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت مليشيا "بدر" الإيرانية النار على المحتجين بمدينة الحلة العراقية، ما أسفر عن مقتل 7 محتجين وإصابة 38 آخرين.
وأكدت مصادر بالشرطة ووزارة الصحة العراقية مقتل 7 محتجين وإصابة 38 آخرين في مدينة الحلة العراقية بعد إطلاق مليشيات النار على تجمع لهم.
وكانت المظاهرات التي عمت جميع أنحاء العراق، السبت، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا.
ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما يطالبون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا بدر الإيرانية تقتل 7 محتجين وتصيب 38 بالحلة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.