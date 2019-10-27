عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء العراقي يأمر قوات مكافحة الإرهاب بفض احتجاجات بغداد

الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أمر رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، الأحد، جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في العاصمة بغداد، وفض الاحتجاجات.



وطالب عبدالمهدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب باستخدام كل الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتجاجات.

وقالت الشرطة المحلية ومصادر أمنية إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر في مدينة الناصرية بجنوب البلاد.

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وأضافت المصادر أن "القوات اشتبكت مع المتظاهرين، وفرقتهم بالضرب واعتقلت العشرات".

وفي كربلاء، وجه المحافظ نصيف الخطابي، برفع حظر التجوال في المحافظة.

وقال مصدر محلي، في حديث صحفي، إن الخطابي وجه برفع حظر التجوال الذي فرض على خلفية المظاهرات التي شهدتها المحافظة، وما رافقها من محاولة القيام بأعمال تخريب وصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما يطالبون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيات الحرس الثوري الإيراني.