عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الولايات المتحدة ترسل تعزيزات عسكرية إلى شرق سوريا

الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت واشنطن، السبت، إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا الغني بالنفط، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية.



وقال المسؤول، في تصريحات صحفية، إن "قافلة عسكرية ترفع أعلاماً أمريكيّة دخلت إلى سوريا من العراق المجاور".

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وأضاف أن "واشنطن بدأت تعزيز مواقعها في محافظة دير الزور، حيث توجد حقول النفط السورية الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف أن "هذا الانتشار العسكري يهدف إلى منع تنظيم داعش الإرهابي من الوصول إلى حقول النفط في هذه المنطقة التي كان الإرهابيون يسيطرون في السابق عليها"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ودخلت قافلة من نحو 13 مركبة عسكرية أمريكية سوريا من العراق، وتوجهت إلى محافظة الحسكة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف المراسل أن "القافلة عبرت نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وعبرت مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية (شمال شرق)".