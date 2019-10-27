ترند الموجز| موعد انتهاء الموجة السيئة..والكشف عن سن راجح الحقيقي..وخناقة حادة بين جورج قرداحي وريهام سعيد..ولغز انقلاب تركي على مرتضى ومغازلته للأهلي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، ’’اللي حصل كان حمادة مش إعصار‘‘.. الأرصاد تحسم الجدل وتعلن موعد انتهاء الموجة السيئة، وجورج قرداحي عن ريهام سعيد: «عايزة تاخد بالجزمة».. والأخيرة ترد: «انت اتجننت؟»، وقبل ساعات من ثاني الجلسات.. شهادة ميلاد ’’راجح‘‘ تكشف سنه الحقيقي.. وحقيقة نقل المحاكمة، وتركي الشيخ ينقلب على ’’مرتضى منصور‘‘.. ويغازل الأهلي.. ويرد على الهاشتاج المسيء للخطيب.. وشوبير: ’’خلص الكلام‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

’’اللي حصل كان حمادة مش إعصار‘‘.. الأرصاد تحسم الجدل وتعلن موعد انتهاء الموجة السيئة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انتهاء الموجة السيئة التي ضربت البلاد الأيام الماضية، ﺣﻴﺚ تنحسر ﻓﺮص ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر، الأحد، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺗﺰداد ﻓﺘﺮات ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ الأﻧﺤﺎء.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة طقس سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

من جانبه، نفى الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما أشيع عن تعرض مصر لإعصار في البحر المتوسط.

وكشف صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، إنه مجرد منخفض جوي وليس إعصارا ويسمى بمنخفض "قبرص"، وهو يؤثر على البلاد في مثل هذه الفصول، مشيرا إلى أن الفارق الوحيد أنه تعمق وامتد على غير المعتاد نتيجة التغيرات المناخية، وسبب أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد، وسيناء.

وأكد أن ما ورد في تقرير ناسا عن ما يسمى بإعصار "ميديكين"، هو نوع من أنواع الخيال العلمي، ومجرد تسمية، مضيفا: "في الأرصاد الجوية سمينا المنخفض (حمادة) لأنه مجرد منخفض جوي عادي والفرق فقط أنه تعمق عن المعتاد".

وشدد صابر على أن الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون إعصار في البحر المتوسط لأنه بحر مغلق وليس محيط.

رابط الفيديو:

وفي سياق متصل، أعلنت الأرصاد، أن الأحد، يسوده طقسا ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟية ﻏﺮﺑية ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 21 26

شبين الكوم 20 26

طنطا 19 26

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 25

بلطيم 19 25

مطروح 20 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 20 27

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 25

شرم الشيخ 21 28

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 28

سوهاج 17 28

قنا 18 29

الأقصر 19 29

أسوان 19 30

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جورج قرداحي عن ريهام سعيد: «عايزة تاخد بالجزمة».. والأخيرة ترد: «انت اتجننت؟»

ردت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم السبت، على تصريحات الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها عنها.

وقبل أسبوعين، رد جورج قرداحي، خلال برنامج "في Male"، والذي تقدمه كارلا حداد، على سؤال حول رأيه في تصريحات ريهام سعيد المثيرة للجدل عن البدناء وأصحاب الأوزان الزائدة.

وقال الإعلامي اللبناني: "في مصر يستعملون تعبيرا حلو وهو "تستحق أن تضرب بالجذمة"، مضيفاً أن هذه التصريحات لا يصح أن تقال، نظرا لأن هناك العديد من أصحاب الوزن الزائد ممن يعانون من أمراض، وأنها ليست خيارا للبعض.

وطالب جورج قرداحي بضرورة منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام، على خلفية تصريحاتها عن مرضى السمنة، والتي اعتبرها العديد من مستخدمي السوشيال ميديا "مسيئة".

وأكد قرداحي على أنه ليس من حق أي شخص التدخل في شأن الآخر، سواء كان سميناً أم ضعيفاً طويلاً أم قصيراً، مشيراً إلى أن كلامها "مستفز وقليل الأدب"، بحسب تعبيره.

من جانبها، ردت ريهام سعيد، في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على تصريحات جورج قرداحي.

وقال ريهام: "من هذه التي تستحق أن تضرب بالجزمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت".

وأضافت: "أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة".

وأشارت الإعلامية المثيرة للجدل إلى أن قرداحي "تحدث بجهل شديد عن مشكلة حقيقية، وأنه عار على اللبنانيين"، ساخرة من برنامجه الشهير "من سيربح الميلون"، حيث نسبت نجاحه للنسخة الأجنبية المأخوذة عنه.

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل القناة الفضائية التي كانت تعمل لديها ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

واتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قراراً بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

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قبل ساعات من ثاني الجلسات.. شهادة ميلاد ’’راجح‘‘ تكشف سنه الحقيقي.. وحقيقة نقل المحاكمة

تعقد محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، الأحد 27 أكتوبر، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح، و3 آخرين، لاتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ’’شهيد الجدعنة‘‘.

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وانطلقت أولى جلسات المحاكمة، الأحد الماضي، وقررت المحكمة، تأجيل القضية، لجلسة 27 أكتوبر الجاري، للاطلاع على الأوراق.

محامي البنا يكشف حقيقة نقل مكان المحاكمة

من جانبه، كشف المحامي فادي نضال مندور، من فريق دفاع "محمود البنا"، إنه لم يتلقي أي معلومات بشأن ما تردد حول تغير مكان انعقاد محاكمة المتهمين، لافتا إلى أن القضية مازالت منعقدة في محكمة شبين الكوم.

وأشار نضال في تصريحاته لبوابة «أخبار اليوم»، إلى أن ما تردد وأثير في مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا معلومات مغلوطة، ولم يتم تعديل في مكان أو موعد انعقاد الجلسة المقبلة، وستعقد في موعدها الأحد 27 أكتوبر.

شهادة ميلاد راجح تحسم سنه

وقبل ساعات من انطلاق ثاني جلسات المحاكمة، نشر موقع "صدى البلد" شهادة ميلاد المتهم الرئيسي محمد راجح والتي تؤكد أنه لم يتجاوز ال 18 عاما.

وتبين من شهادة الميلاد أنه حدث وتاريخ ميلاده 11-11-2001 من مواليد مركز الشهداء وسيتم استمرار محاكمته أمام محكمة الأحداث وبصحبته 3 آخرين من المتهمين بقتل محمود البنا.

وشهدت الأيام الماضية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سن المتهم الرئيسي محمد راجح، وتداول البعض شائعات تفيد بأنه تم التلاعب في الأوراق الرسمية للقاتل، لمحاكمته كحدث.

حقيقة تزوير سن راجح

وكان نضال مندور، محامي محمود البنا قد نفى شائعة تزوير بيانات بطاقة القاتل محمد راجح الشخصية، لتقليل عمره عامًا لكي يحاكم كحدث.

وقال مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر: "من واقع بطاقة الرقم القومى، وشهادة الميلاد اتضح أن سن القاتل "راجح" أقل من 18 سنة، أي أنه حدث، وهناك بعض الناس تعرض على مواقع التواصل الاجتماعى مستندات، مثل كارنيه الكرة، وصورة أخرى لبطاقة رقم قومى، تاريخ صدورها 1 مايو وهو يوم إجازة، ومازلنا نبحث ونتحرى لأن السن أحد الدفوع التي سنقدمها للمحكمة بشرط وجود ما يكفى من المستندات لتقتنع بأن سنه أكثر من 18 وبذلك تحيله لمحكمة الجنايات".

وأضاف المحامي، أنه تمت إحالة المتهمين لمحكمة الأحداث، وتحدد لهم جلسة الأحد 20 أكتوبر الجاري، ويقع المتهمون تحت قانون الطفل الذى يمنع إصدار أحكام بالإعدام، أو السجن المشدد، وتعد عقوبة ١٥ سنة هى أقصى العقوبات.

انسحاب محامي المتهم

من ناحية أخرى، أعلن محمد الحسيني، محامي المتهم الرئيسي محمد راجح، اعتذاره عن القضية.

وأكد الحسيني في تصريحات لموقع "الوطن" عدم حضوره مع المتهم خلال جلسات المحاكمة.

وأضاف المحامي: "والد المتهم جاري وقد وكلني بحكم الجيرة، لكن أبنائي كان يعرفون المجني عليه محمود وقد شرحوا لي الوضع بشكل دقيق، وتعاطفت مع الضحية، والآن بعد أن فهمت كل شيء لا أقبل أن أترافع عن المتهم في قضية مثل تلك".

كما أعلن محام آخر، في منشور على صفحته الشخصية علي موقع "فيس بوك"، أن هناك واسطات ليترافع في القضية عن المتهم ولكنه رفض.

الجناة يفلتون من حكم الإعدام

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن المتهمين في القضية، لم يتعدوا السن القانونية، حيث أنهم سيكملون عامهم الـ 18 في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك فإنهم سيخضعون للمحاكمة وفقا لقانون الطفل وأقصى عقوبة فيه قد تصل الي 15 عاما وليس الإعدام.

وأضاف المصدر، أن المتهمين الثلاث سيتم محاكمتهم كحدث وفقا لقانون الطفل أمام محكمة جنايات الأحداث "جنح مستئانف"، مضيفا أن حساب سن المتهم يتم وفقا لوقت ارتكاب الجريمة واقصي عقوبة في قانون الطفل، السجن من 10 الي 15 عاما.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل محمود على يد صديقه محمد راجح، في مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، كما أمر النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وأصدرت النيابة بيانا، السبت، قالت فيه: "أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة التي بدأت عندما «استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساساً للدفاع عن النفس -، وحددوا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدًا لذلك».

وأكدت التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد ترصدا للمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهما حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث: مصطفى الميهي، وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة، ليتركوه مثخناً بجراحه، فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع: إسلام إسماعيل.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.

وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته وأنها جائزة الحدوث من مطواة وكالتصوير الذي أجمع عليه الشهود، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة وقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشدٍ من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهدٍ ثانٍ وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهدٍ أخير والدم يسيل من رجله اليسرى، كما اطلعت على رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة تضمنت تهديداً ووعيداً له بإيذائه بدنياً».

وأكدت أقوال متهمين إشهار المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجه المجني عليه، ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما قرر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه برجله اليسرى.

وكانت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل محمود البنا.

وضبطت قوات الأمن محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل "محمود"، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة، وقررت النيابة، حبسهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام الجاني بالتحرش بفتاة، مما دفع المجني عليه للتدخل، للدفاع عنها، ومن ثم قام "راجح" بطعن "محمود" طعنات متتالية نافذة فى البطن والرقبة، وتوفي على إثرها.

وكشف "مصراوي"، تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله، قائلا: "عيب تعاكس زميلاتي أنت جامعي".

وتصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقه التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة.

وفي جنازة مهيبة، شيّع أهالي مدينة تلا، الخميس الماضي، جثمان محمود، وسط حالة من الحزن والغضب، بعد مقتل الشاب، وطالبوا بتطبيق القصاص العادل، لعودة حق الراحل.

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تركي الشيخ ينقلب على ’’مرتضى منصور‘‘.. ويغازل الأهلي.. ويرد على الهاشتاج المسيء للخطيب.. وشوبير: ’’خلص الكلام‘‘

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألمريا الإسباني، جدلا كبيرا في الشارع الرياضي، بعدما أعلن عن مبادرة صلح مع جماهير الأهلي، ومجلس إدارته.

في البداية وجه تركي عبر حسابه بالفيس بوك، رسالة، قائلا: "لا احد يزايد علي ولا احد يقحمني في صراعته او يصفي حساباته بأسمي ... اختلفت معهم واتشتمت امي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيراً ... لكن سامحت ل اننا بشر نخطئ ونصيب ... وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء ... هاذي اخلاق العرب وهاكذا تربينا ... وانا اعلن من الان اني داعم للكيان ولن اسمح بستخدام اسمي في الاساءه له !! او التقليل منه!! وبابي مفتوح ل اي دعم يحتاجه الكيان ... اتمنى ان تفهم الرساله جيداً ... السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره".

تركي الشيخ ينقلب على ’’مرتضى منصور‘‘

وأوضحت رسالة آل الشيخ تدهور علاقته برئيس الزمالك، الذي دخل في صراعات مؤخرا مع مجلس الأهلي، وحاول اقحامه في خلافاته، وهو ما يرفضه المستشار السعودي.

وسبق لتركي أن أعلن رفضه لإساءة رئيس الزمالك للخطيب.

والغريب أن علاقة تركي الموسم الماضي كانت قوية جدا مع مرتضى منصور، ومقطوعه مع الخطيب ومجلس وجماهير الأهلي.

تركي يغازل الأهلي

بعد ذلك عاد تركي ليؤكد حبه للأهلي قائلا: "كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي و الآن و قد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

وفي رسالة تحذير جديدة قال مالك ألمريا :"أحذر جماهير الأهلي الذي أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان الأهلي العظيم".

وتابع :"احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

وأكمل :"أعود إلى الأهلي مسامحًا للجميع، ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره".

وأنهى :"تذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، واللي يلعب معانا يستحمل".

تركي يرد على الهاشتاج المسيء للخطيب

وأخيرا نشر آل الشيخ، عبر صفحته، منشوراً ردًا على هاشتاج مسيء لمحمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي، على موقع "تويتر"، قائلاً :"الأهلي لا يركع لأحد، ولن يركع لأحد".

شوبير: ’’خلص الكلام‘‘

من جانبه، عبر الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي الأسبق، عن سعادته بعودة الود من جديد بين تركي آل الشيخ، ومجلس ادارة النادي الأهلي، وذلك بعد الرسالة التي نشرها المستشار السعودي وأكد خلالها على انتهاء الخلاف مع القلعة الحمراء واستعداده لدعم الفريق من جديد.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كده خلص الكلام.. أهلا بالفرسان".

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