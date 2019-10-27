شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى البرلمان تطالب الحكومة بخطة صيانة الطرق وأوجه صرف بدلات تالف الرصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات، لإرسال بيان تفصيلي عن بدل تالف الرصف للطرق في كل محافظة ومدينة وقرية.

وقال "العادلي"، لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من مجالس الأحياء والمدن والقرى لا تلتزم بتوجيه بدل تالف الصرف الذي يكون مخصص في الميزانية في الغرض المخصص له، وبالتالي لا يتم إعادة رصف الطرق في أغلب القري وبعض المدن، بعد الحفر الخاص بالمرافق، وهو ما تسبب فى وجود طرق غير صالحة وتحتاج للتأهيل والتقويم.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هذه المخالفات ضد توجيهات القيادة السياسية بالحرص علي تأهيل الطرق وصيانتها، وكذلك فيها إهدار للمال العام، مطالبا المحليات بحصر قيمة ميزانية تالف الرصف علي مستوى الجمهورية، وأوجه صرفها.

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وأوضح النائب همام العادلى، أن اللجنة تتلقي العديد من الشكاوي من المواطنين، وطلبات من النواب، بشأن عدم صيانة ورصف الطرق خاصة في القري وبعض المدن.