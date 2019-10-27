حكومة العراق توقف عمل قناتي العربية والحدث بالبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت قناة "الحدث" أن الحكومة العراقية قررت وقف عمل قناتها وقناة العربية في البلاد "بذريعة عدم وجود ترخيص".

وطلبت قوة من الشرطة العراقية من مراسلي القناتين "وقف أي نشاط صحفي تحت نفس الذريعة"، وتزامن قرار الحكومة العراقية مع التغطية الصحفية المتواصلة للقناتين لمجريات التظاهرات الاحتجاجية في المدن العراقية، وفق ما أوردت "الحدث".

اقتحام مكتب العربية والحدث في بغداد

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وهاجم مسلحون ملثمون في السادس من الشهر الجاري مكتب "العربية" في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مراسل "العربية" في العاصمة العراقية وقتها بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فرق الحماية على الانسحاب والمغادرة.

ووصف المراسل "سيارات سوداء أقلّت أشخاصًا ملثمين (ما يقارب 10 أشخاص)، يرتدون زيًا أسود، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر المتواجد في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة".

وأضاف المراسل، وفق ما نقلت "الحدث"، أن المسلحين "أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول". كما أكد المراسل وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم.