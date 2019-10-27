كانت في طريقها إلى الكُتاب.. مصرع طفلة صعقتها الكهرباء بسبب الأمطار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
لقيت طفلة، مصرعها، مساء السبت؛ إثر إصابتها بصعق كهرباء من عامود إنارة نتيجة سقوط الأمطار، وذلك حال ذهابها لحفظ القرآن بـ"كُتاب" قرية "السماعنة" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، بالشرقية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة "الزهراء هاني شريف" 8 سنوات، مُقيمة بقرية "السماعنة" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، إثر تعرضها لصعق كهربائي من أحدة أعمدة الإنارة الموجودة بالقرية، نتيجة سقوط الأمطار.
وتبين أن الطفلة كانت في طريقها إلى "كُتاب" القرية لحفظ القرآن الكريم، قبل أن تصعقها الكهرباء وتسقط أرضًا وقد فارقت الحياة وفي يدها المصحف الذي كانت تحفظ آياته، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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