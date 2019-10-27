روسيا / جندي يقتل 8 من زملائه في قاعدةٍ عسكريّة في سيبيريا

وكالات- ذكر الجيش الروسي اليوم، الجمعة 25 أكتوبر 2019، أن جنديا قتل ثمانية من زملائه وأصاب إثنين آخرين في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن الجندي كان يعاني من "إنهيار عصبي بسبب ظروف شخصية ليس لها صلة بالخدمة العسكرية".

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وذكرت وكالة "أنترفاكس" الروسية للأنباء إن الضحايا هم ثمانية جنود من زملائه.

ووقع الحادث في منطقة "زابايكالسكاي" جنوب شرق روسيا والتي تتاخم الصين ومنغوليا.