مصرع فلسطيني صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في قطاع غزة

توفي فتى فلسطيني في الـ16 من عمره، صعقا بالكهرباء، وذلك بعد لمس عمود إنارة في منطقة غمرتها مياه الأمطار في قطاع غزة، وفق ما أفادت سكاي نيوزعربية.
كما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة في الساعات الأخيرة، بانهيار منزل سكني متواضع البناء في مدينة رفحجنوبي القطاع، مما أسفر عن إصابة فتاة.
وكان من المتوقع أن يضرب منخفض مداري شبيه بإعصار نادر، الجزء الشرقي من البحر المتوسط، السبت، إلا أن حدته انخفضت، بالرغم من أنه ما زال يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة.
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