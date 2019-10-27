تعزيز التعاون بين رابطة المدعين الدولية والنيابة

عقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس، في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا لكوريا الجنوبية، لقاءً مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP) هوانق شيول كيو، حيث تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووجه هوانق شيول كيو دعوةً للنائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا، مبدياً في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة. واختتم المعجب زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الإلكتروني.



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