الربيعة: جهود المملكة الإنسانية امتدت لـ45 دولة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما، أمس، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول إنزو فيتشاريللي.

وجرى خلال اللقاء إبراز جهود المملكة الإنسانية وما تقدمه لـ45 دولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أن المملكة ملتزمة بالمبادئ والقوانين الإنسانية الدولية، موضحًا أن ما تقوم به عبر المركز من جهود كبيرة لإغاثة الشعب اليمني بجميع محافظاته بلا استثناء، متطرقًا للانتهاكات الحوثية المتواصلة للمساعدات الإنسانية التي يتم سلبها ونهبها أو منعها وبيعها في السوق السوداء لمصلحة المجهود الحربي. وأكد الربيعة حرص المملكة على الشعب اليمني بكل طوائفه وفئاته وسعيها لأمن واستقرار اليمن.