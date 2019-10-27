وجرى خلال اللقاء إبراز جهود المملكة الإنسانية وما تقدمه لـ45 دولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أن المملكة ملتزمة بالمبادئ والقوانين الإنسانية الدولية، موضحًا أن ما تقوم به عبر المركز من جهود كبيرة لإغاثة الشعب اليمني بجميع محافظاته بلا استثناء، متطرقًا للانتهاكات الحوثية المتواصلة للمساعدات الإنسانية التي يتم سلبها ونهبها أو منعها وبيعها في السوق السوداء لمصلحة المجهود الحربي. وأكد الربيعة حرص المملكة على الشعب اليمني بكل طوائفه وفئاته وسعيها لأمن واستقرار اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: جهود المملكة الإنسانية امتدت لـ45 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.