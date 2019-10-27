إحباط تهريب مواد متفجرة للميليشيات في تعز

عدن (الاتحاد) أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي عن إحباط عملية تهريب متفجرات كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية قرب مدينة «المخا» بمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن قوات المقاومة المشتركة قامت بعملية تمشيط في مناطق «النجيبة والسبلى والجمعة والسياف والمحجر» وتمكنت من ضبط شاحنة تقل كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت في طريقها نحو مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، موضحاً أن ميليشيات الحوثي تقوم باستغلال المواد شديدة الانفجار في صنع العبوات الناسفة المموهة التي يجري زرعها في طرقات رئيسية وقرب المزارع والأحياء السكنية بهدف الانتقام من المدنيين.

وجاءت عملية ضبط شحنة المواد المتفجرة عقب أيام من عملية ضبط مبالغ مالية كبيرة أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيات الحوثي عبر شاحنة تحمل مواشي في ضواحي المخا، إلى جانب ضبط خلايا تخريبية موالية للانقلابين تقوم بزرع العبوات الناسفة والألغام والترويج للمخدرات والممنوعات داخل المناطق المحررة في الساحل الغربي.

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