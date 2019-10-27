قرقاش يدعو للتركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي

أبوظبي (الاتحاد) ثمّن معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، المساعي الحثيثة والتاريخية التي تبذلها السعودية، للوصول إلى اتفاق الرياض الذي يهدف إلى توحيد الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي، داعياً إلى التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية، من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف».

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