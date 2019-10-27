العراق.. احتجاجات دامية وشلل برلماني وتحذير من حرب أهلية

هدى جاسم ووكالات (بغداد)

تواصلت الموجة الثانية خلال الشهر الجاري من الاحتجاجات الدامية في أنحاء متفرقة من العراق، أمس، وسط مطالبات باستقالة الحكومة وسنّ دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، وتحذيرات من الانزلاق إلى حرب أهلية، مع ارتفاع حصيلة الضحايا من القتلى والجرحى.

واعتصم عشرات المحتجين وانتشر مئات آخرون في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات في وسط بغداد عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقرّ الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية.

وأطلقت قوات حفظ النظام العراقية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لمنع متظاهرين من الاقتراب من الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وعلى مسافة قريبة من ساحة التحرير، كان مقرراً أن يعقد مجلس النواب أمس، اجتماعاً عند الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، بهدف «مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات»، بحسب جدول أعمال المجلس، غير أنه أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب.

وحتى الآن، أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية، ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة.

لكن رئاسة مجلس النواب العراقي عقدت، أمس، اجتماعاً لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، وأصدرت بياناً تضمن بعض القرارات التي طالبت الحكومة بسرعة تنفيذها.

وطالب المجلس بالتنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين.

كما أمر المجلس باتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.

وقتل نحو 63 شخصاً في غضون 48 ساعة في العراق خلال تظاهرات تطالب بـ«إسقاط الحكومة» شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين.

وشملت حصيلة القتلى، أمس، سقوط 6 أشخاص، 3 منهم في بغداد لم تتضح أسباب وفاتهم. وفي الناصرية جنوباً، أفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل 3 آخرين بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.

ولم تشهد بغداد وقوع مثل تلك الهجمات، فيما واصل محتجون التجمع في تظاهرة «سلمية» دعت إلى «إسقاط الحكومة».

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى إصلاح نظام التعيينات في الخدمة المدنية وخفض سن المرشحين للانتخابات في العراق الذي تشكّل نسبة الشباب بعمر 25 عاماً نحو 60 بالمئة من سكانه.

ويعتبر المتظاهرون أن السلطات السياسية التي تولت قيادة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وخلال 16 عاماً الماضية أغرقت البلاد في فساد كلف وفقاً لمصادر رسمية 450 مليار دولار، أي ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعتبر ثاني بلد منتج للنفط في منظمة «أوبك».

ومن جانبه، حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، من انزلاق العراق في حرب أهلية، مطالباً الحكومة بالاستقالة. وقال في بيان: «استقيلوا قبل أن تقالوا، أو أصلحوا قبل أن تُزالوا، وإلا فلات حين مناص». وأصيب عشرات المتظاهرين الشباب لدى محاولتهم عبور جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، التي أدت، أمس الأول، إلى مقتل عدد منهم، وفقاً للمفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

«العمليات المشتركة» تتوعد «قتلة المتظاهرين»

بعد يوم دامٍ شهد مقتل العشرات وإصابة المئات، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، إن قواتها ستتعامل مع من وصفتهم بـ«المخربين والمجرمين» بحزم، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن البعض استغل التظاهرات السلمية وعمل على قتل وإصابة المواطنين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها.

ودعت القيادة المتظاهرين في العراق إلى الإبلاغ عن «المخربين»، وعدم السماح لهم بأن يدخلوا في صفوفهم.

وجاء ذلك التحذير، فيما يرابط مئات المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، بعد قضاء ليلتهم داخل خيام الاعتصام.

الأمم المتحدة: قلق من المجموعات المسلحة

أعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، هينيس بلاسخارت، عن قلقها البالغ بشأن المجموعات المسلحة التي تعمل على تقويض الاستقرار في البلاد، وهو ما يؤثر سلباً على الحق في التظاهر السلمي وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين من أجل التغيير وقدرة الحكومة على العمل على تلبية تلك المطالب.

وأكدت بلاسخارت، التي بحثت مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، التظاهرات التي يشهدها العراق، على أهمية أن يضطلع مجلس النواب بواجباته لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وكشفت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة اللازمة في هذا السياق، مشددة على ضرورة الإسراع بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وفق سقف زمني محدد، وتحسين الخدمات العامة، والعمل للقضاء على الفساد والمفسدين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحسم هذا الملف، وخلق بيئة للنمو، وتوفير فرص العمل.

فصائل «الحشد» تتعهد بالرد بعد حرق مقارها

توعد قادة فصائل مسلحة عراقية، أمس، بـ«الثأر»، غداة هجمات ليلية دامية طالت مقارهم في جنوب البلاد، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد العنف في العراق الذي يشهد موجة احتجاجات مطلبية.

وأضرم محتجون النيران في جنوب العراق، أمس الأول، بعشرات المقار التابعة لأحزاب سياسية ومسؤولين، وخصوصاً الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء قوات الحشد الشعبي.

وحاول متظاهرون اقتحام أحد مقار «عصائب أهل الحق» في مدينة العمارة، قبل إضرام النار فيه. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد قادة العصائب.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أن وسام العلياوي نُقل مصاباً بسيارة إسعاف، ولحق به المتظاهرون لمهاجمته هو وشقيقه الذي حاول منعهم من الاقتراب. وتوفي الشقيقان لاحقاً.

وخلال تشييع العلياوي وشقيقه في بغداد، أمس، قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي: «إن هذه الدماء هي التي ستقلب المعادلة».

بدوره، أكد هادي العامري زعيم منظمة «بدر»، التي أحرق مقرها في جنوب البلاد أيضاً، أن «العراق يمر اليوم بفتنة كبيرة»، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة.