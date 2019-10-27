محققة أممية سابقة تطالب بمحاسبة أردوغان على العدوان

زوريخ (رويترز)

أكدت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة كارلا ديل بونتي، في مقابلة نُشرت أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يخضع للتحقيق، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في ما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.

وأضافت ديل بونتي، التي كانت عضواً في لجنة تحقيق الأمم المتحدة في سوريا، أن تدخل تركيا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد.

وقالت ديل بونتي: «تمكن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق».

وديل بونتي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، وشاركت في تمثيل الادعاء في قضايا جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.

وتابعت في المقابلة التي أجرتها صحيفة «شفايتز أم فوخنإنده» السويسرية: «يجب إجراء تحقيق معه، ويجب توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب. لا يجب السماح له بالإفلات من المحاسبة».

واعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ستبدأ قوات روسية وتركية في تنفيذ دوريات على شريط باتساع عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا، كانت تنتشر فيه قوات أميركية لسنوات مع حلفائها الأكراد السابقين. وانتقد حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، بما شمل الولايات المتحدة، توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، خشية أن يقوض الحرب ضد مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي.

لكن ديل بونتي قالت: إن الدول الأوروبية ترددت في مواجهة تركيا، بشأن تحركاتها في سوريا، بعد أن هدد أردوغان «بفتح البوابات» للاجئين للتوجه لأوروبا. ولفتت إلى أن أردوغان يستخدم اللاجئين ورقة ضغط.

وانضمت ديل بونتي للجنة تحقيق مؤلفة من ثلاثة أعضاء في سبتمبر 2012، وكانت معنية بالنظر في وقائع مثل الهجمات بالأسلحة الكيماوية، والمذابح بحق الأقليات، وأساليب الحصار المستخدمة في الصراع، وقصف قوافل المساعدات.