جنوب السودان: المعارضة تقترح تمديد فترة «ما قبل الانتقالية» 6 أشهر

سمر إبراهيم (القاهرة) قال مصدر مطلع بالمعارضة في جنوب السودان، إنها تقدمت بمقترح تمديد فترة ما قبل الفترة الانتقالية 6 أشهر أخرى، لمنح فرصة لحل جميع القضايا الخلافية في بنود اتفاق السلام. وكان طرفا النزاع بجنوب السودان اتفقا مطلع مايو الماضي على تمديد فترة ما قبل الفترة الانتقالية 6 أشهر، بدأت في 12 مايو وتستمر حتى 12 نوفمبر موعد تشكيل الحكومة؛ بهدف إنفاذ الترتيبات الأمنية وحسم الخلاف بشأن ملف الولايات والدستور.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الاتحاد»، أنه رغم اقتراب انتهاء المدة، إلا أن الحكومة لم تستطع تنفيذ كل بنود اتفاق السلام، والوفاء بالتزامها بدفع مبلغ الـ100 مليون دولار لإتمام ترتيبات تخريج نواة الجيش الشعبي الموحد.

وأوضح المصدر أن عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في جنوب السودان، وتشكيل الحكومة قبل انتشار قوات الجيش والشرطة الموحدة، سيؤدي لانهيار السلام.

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