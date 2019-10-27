انتخابات الشورى العماني تنطلق اليوم

سعيد أحمد (مسقط)

يتوجه اليوم الأحد 713.335 ناخباً وناخبة عمانيين، بينهم 337.618 ناخبة، إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 102 في مختلف ولايات السلطنة للتصويت لـ637 مرشحاً ومرشحة، بينهم 40 امرأة، وذلك لانتخاب 86 عضواً يمثلون كافة الولايات بالسلطنة في مجلس الشورى للدورة التاسعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مراكز الاقتراع تضم 994 جهاز تصويت، وجاهزة لاستقبال الناخبين والناخبات، كما أن جميع لجان الانتخابات مستعدة لهذا الحدث الشعبي، وقد تهيأت لتنفيذ العملية الانتخابية بكل سلاسة وسهولة وفي أجواء انتخابية تحقق نجاحها وأهدافها المرسومة لها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء 8 مراكز انتخابات موحدة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وأكدت وزارة الداخلية نجاح عملية التصويت عن بعد، عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، التي تمت بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، جرت بانسيابية تامة ودون أية عوائق تذكر، وأنه تم تهيئة كل الظروف لإنجاح هذا الحدث الانتخابي، وقد كان التطبيق متاحاً للناخبين من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً، وأدلى الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات بأصواتهم.

وقالت الوزارة إنه يحق لكل عماني انتخاب أعضاء مجلس الشورى، إذا توافرت فيه الشروط، وهي أن يكون قد أتم واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب، ويعتد في ذلك ببيانات البطاقة الشخصية، وأن يكون من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها، وألا يكون منتسباً لجهة أمنية أو عسكرية.

وقد شهدت الدورة الحالية ارتفاعاً في أعداد المقيدين في السجل الانتخابي خلال بنسبة 20% مقارنة بالفترة الماضية، ما يدل على وعي المجتمع في ممارسة حقه الانتخابي وأهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى للمرحلة القادمة من عمر المسيرة الخيرة والمساهمة في صياغة التشريعات والقوانين والوقوف على التقصير إن وجد في المؤسسات الحكومية في المسائل الخدمية المقدمة للمواطنين، وهذا المؤشر إيجابي ينم عن وعي وإدراك المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس والأدوار المؤملة منه خلال المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية المباركة وكذلك ارتفاع عدد المرشحات إلى 40 امرأة.