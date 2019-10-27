رئيس الحكومة البلجيكية يقرر تعيين أول امرأة لرئاسة الوزراء

صرح تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي، مساء اليوم السبت، بأنه تم اختيار صوفي ويلمز "سياسية ليبرالية"، للتعيين في منصب "رئيس وزراء" جديد للبلاد، لكي تصبح بذلك أول امرأة في البلاد تتولى هذا المنصب.

وهنئ رئيس الوزراء البلجيكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صوفي ويلمز، بالمنصب الجديد: "تهانينا لصوفي ويلمز، الذي سيتم اقتراحها على الملك كرئيس للوزراء".

ولا يزال يتعين على "ويلمز"، التي تبلغ من العمر 44 عاما، أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب ملك بلجيكا، الذي من المتوقع أن يعلن عن ترشيحها رسميا للمنصب غدا الأحد على أقصى تقدير، بحسب وكالة "فرانس برس".

وستحل السياسية صوفي ويلمز، محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته شارل ميشيل، في شهر نوفمبر، بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأوروبي، وفقا لوكالة "رويترز"، كما تشغل "صوفي" حاليا منصب وزيرة الميزانية في الحكومة المؤقتة، التي يرأسها شارل ميشيل.

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وسوف تترأس ويلمز حكومة انتقالية حتى تتفق الأحزاب السياسية في بلجيكا على حكومة جديدة، وأخفقت تلك الأحزاب حتى الآن في القيام بذلك بعد الانتخابات العامة التي جرت في شهر مايو.

هذا وتولت حكومة مؤقتة الأمور في بلجيكا أكثر من عام ونصف العام، بعد الانتخابات التي جرت في 2010، مسجلة ما تم اعتباره وقتئذ رقما قياسيا لبلد ليس في حالة حرب.

وبلجيكا مقسمة بالتساوي تقريبا إلى منطقتين، إحداهما ناطقة بالهولندية والأخرى بالفرنسية، كما توجد بها أيضا منطقة أصغر ناطقة بالألمانية.

بلجيكا

هي دولة ذات نظام "ملكي اتحادي" في أوروبا الغربية، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، وتستضيف مقر الاتحاد الأوروبي، فضلا عن ذلك العديد من المنظمات الدولية الرئيسية الأخرى مثل منظمة حلف شمال الأطلسي،وتغطي مساحة 30،528 كيلومتر مربع ( 11،787 ميل مربع)، وعدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة.