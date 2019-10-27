”شارجور” يتسبب في حريق وخسائر مادية في دار الطالبة داخل ثانوية ضواحي تاونات

تسبب شاحن هاتف محمول، أول أمس الخميس، في حريق داخل جناح القسم الداخلي لثانوية الإمام الشطيبي في جماعة غفساي نواحي تاونات.

وحسب مصادر محلية، فإن جوا من الذعر، والخوف ساد بين تلاميذ القسم الداخلي، بعد إندلاع النيران، داخل جناحهم، بسبب شاحن هاتف يعود إلى إحدى التلميذات.

وأضاف المصادر ذاتها أن الحريق لم يتسبب في أي إصابة، حيث أتى فقط على جزء من المفروشات الخاصة بالقاطنات، وتجهيزات القسم.

وبعد إخماد الحريق، فتحت إدارة المؤسسة تحقيقا حول الحادث، حيث يمنع، حسب القانون الداخلي، استعمال الهاتف المحمول داخل القسم الداخلي.