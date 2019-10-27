رفع حظر التجوال في كربلاء

وجه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، السبت، برفع حظر التجوال في المحافظة. وقال المكتب الاعلامي للخطابي في بيان تابعته الخليج 365، إن الأخير "وجه برفع حظر التجوال في المحافظة". وشهدت كربلاء وتسع محافظات أخرى بينها العاصمة بغداد تظاهرات كبيرة منذ الجمعة الماضي للمطالبة بالاصلاح وتقديم الفاسدين للقضاء، فضلا عن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، فيما شهدت التظاهرات سقوط ضحايا بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ما ادى الى فرض حظر التجوال ببعض المحافظات.

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