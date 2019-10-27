صداقة محمد صلاح لشباك توتنهام طريق ليفربول للفوز التاسع

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام، الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي تضع فيها جماهير "الريدز" آمالاً كبيرة على نجمه المصري محمد صلاح، لقيادة الفريق للفوز بها والوصول للانتصار التاسع في المسابقة، استناداً إلى حظوظ اللاعب الجيدة أمام السبيرز الذي يعد أكثر خصم واجهه في مسيرته الكروية.

ويعود صلاح للمشاركة مع ليفربول في البريمييرليج مجدداً بعد غيابه عن آخر مباريات الفريق بالمسابقة أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 0-0، وفقد فيها الفريق أولى نقطتين في الموسم الحالي بعد 8 انتصارات متتالية في أول 8 لقاءات.

واعتاد محمد صلاح هز شباك توتنهام في أغلب مواجهاته أمامه، حيث واجهه 10 مرات سابقة بقمصان 4 فرق مختلفة هي: بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين، وسجل فيه مع كل تلك الفرق باستثناء تشيلسي، بواقع 6 أهداف، بجانب هدف عبر النيران الصديقة.

بداية أوروبية

وكانت بداية صداقة صلاح لشباك توتنهام بقميص بازل في ربع نهائي الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، حيث تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً 2-2، ونجح صلاح في تسجيل هدف في الإياب، أسهم في وصول المباراة لركلات الترجيح، ليفوز الفريق السويسري بنتيجة 4-1 وتأهل لنصف النهائي.





وكانت المواجهتان التاليتان بقميص فيورنتينا في دور الـ32 للبطولة ذاتها موسم 2014-2015، حيث تعادل الفريقان ذهاباً 1-1 في إنجلترا، وفاز الفريق الإيطالي إياباً على أرضه بهدفين دون مقابل، سجل صلاح ثانيهما ليتأهل بفريقه لثمن النهائي.

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أهداف قاتلة

أما المواجهات الـ5 التالية بين صلاح وتوتنهام فكانت في الدوري الإنجليزي، أولاها كانت كبديل بقميص تشيلسي في موسم 2014-2015، لكنه لم يترك أي بصمة في المباراة التي انتهت بخسارة "البلوز" 3-5.

بعدها واجه النجم المصري "السبيرز" 4 مرات بقميص ليفربول في البريمييرليج، سجل فيها 3 أهداف وتسبب في رابع عبر النيران الصديقة.

وكانت البداية موسم 2017-2018، حيث سجل هدفاً في خسارة ليفربول 1-4، قبل أن يتوهج ويسجل ثنائية في لقاء الدور الثاني الذي انتهى بالتعادل 2-2، وجاء الهدف الثاني بطريقة رائعة، بعدما راوغ أكثر من لاعب من "السبيرز" وسدد كرة رائعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليتقدم لفريقه قبل أن يتعادل هاري كين لتوتنهام بركلة جزاء.

وكانت المواجهتان التاليتان في الموسم الماضي 2018-2019، حيث قاد ليفربول للفوز 2-1 في الدور الأول دون أن يسجل، وهي النتيجة التي تكررت في الدور التالي بفعل النجم المصري الذي تسبب في تسجيل البلجيكي توبي ألديرفيريلد، مدافع توتنهام، هدفاً في مرمى فريقه في الوقت القاتل أيضاً، بعدما وضع له كرة عرضية في قلب المرمى أجبره على تحويله في شباكه.





ووضع الهدف الأبيض وقتها حداً لصيام محمد صلاح التهديفي وقتها مع ليفربول، الذي استمر 7 مباريات بكل البطولات، حيث سجل في المباراتين التاليتين في البريمييرليج وكذلك أمام بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مسك الختام

أما المواجهة الأخيرة بين محمد صلاح وتوتنهام فكانت في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث سجل هدف فريقه الأول في اللقاء من ركلة جزاء مبكرة، ليمهد الطريق أمامه للفوز بهدفين دون رد والتتويج بلقبه السادس في البطولة القارية.

يذكر أن صلاح توج هدافاً للدوري الإنجليزي في آخر موسمين، مسجلاً 32 هدفاً في موسم 2017-2018 احتل بها عرش الهدافين منفرداً، قبل أن ينافسه عليه زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال في الموسم الماضي، بعدما سجل كل منهم 22 هدفاً.