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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد السعودية توضح موقف المملكة من الحالة المدارية ببحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة المدارية في بحر العرب التي تطورت من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى أن المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصورالأقمار الصناعية تشير إلى أن الحالة وأطلق عليها أسم " كيار- KYARR" وموقعها عند خط عرض 16,1 درجة شمالاً وخط طول 71,8 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزها ( 70 - 75) عقدة – (125 - 135) كيلو متراً في الساعة تتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، بحسب وكالة انباء السعودية "واس".
وتتوقع الهيئة، أن تتطور الحالة خلال 24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أن تؤثر على أجواء المملكة.
وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن مراقبة الحالة مستمرة من المختصين في قطاع الأرصاد وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الرصد المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي
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