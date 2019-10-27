شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يأمر باستخدام «كل الإجراءات الضرورية» لإنهاء الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز اليوم (الأحد) إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد واستخدام أي وسائل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة. وقرأ المصدران مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات في بغداد. من جهتها ذكرت مصادر أمنية عراقية أن جهاز مكافحة الإرهاب انتشر في مدينة الناصرية وقام بتفريق المتظاهرين وبضرب واعتقال العشرات منهم.

قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز اليوم (الأحد) إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد واستخدام أي وسائل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة. وقرأ المصدران مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات في بغداد. من جهتها ذكرت مصادر أمنية عراقية أن جهاز مكافحة الإرهاب انتشر في مدينة الناصرية وقام بتفريق المتظاهرين وبضرب واعتقال العشرات منهم.

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