شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية توقف قناتي الحدث والعربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) ذكرت قناة الحدث اليوم (السبت) أن العراق قرر وقف عملها وكذلك عمل قناة العربية تزامنا مع تجدد احتجاجات مناوئة للحكومة راح ضحيتها عشرات القتلى في اشتباكات على مدى يومين بين قوات الأمن وجماعات مسلحة. وقالت قناة الحدث على موقعها الإلكتروني «قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد».

ذكرت قناة الحدث اليوم (السبت) أن العراق قرر وقف عملها وكذلك عمل قناة العربية تزامنا مع تجدد احتجاجات مناوئة للحكومة راح ضحيتها عشرات القتلى في اشتباكات على مدى يومين بين قوات الأمن وجماعات مسلحة. وقالت قناة الحدث على موقعها الإلكتروني «قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد».

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