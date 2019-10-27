قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات تركية ومقاتلين أكراد

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قُتل 15 شخصًا جرّاء اشتباكات دارت اليوم (السبت) في شمال شرق سورية بين مقاتلين موالين لأنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن «المعارك حصلت في مناطق واقعة بين تل تمر ورأس العين وأوقعت 15 قتيلاً، حيث سقط 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سورية الديموقراطية».

قُتل 15 شخصًا جرّاء اشتباكات دارت اليوم (السبت) في شمال شرق سورية بين مقاتلين موالين لأنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن «المعارك حصلت في مناطق واقعة بين تل تمر ورأس العين وأوقعت 15 قتيلاً، حيث سقط 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سورية الديموقراطية».

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