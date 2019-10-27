بغداد: نواب «سائرون» يعتصمون داخل البرلمان

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جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية «سائرون» المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم (السبت) أنها ستتحول للمعارضة. وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي إن كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاماً داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين. ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.

أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية «سائرون» المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم (السبت) أنها ستتحول للمعارضة. وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي إن كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاماً داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين. ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.

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