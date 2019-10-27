تعرض رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف لذبحة صدرية خفيفة

تعرّض رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ​نواز شريف​، لذبحة صدريّة خفيفة، بينما يخضع للعلاج في مستشفى بعدما أطلق سراحه بكفالة من السجن حيث يقضي عقوبة مدّتها سبع سنوات بتهمة الفساد.

وكانت قد أخلت محكمة لاهور العليا، يوم الجمعة سبيل شريف -الّذي تولّى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرّات قبل عزله عام 2017 إثر تهم تتعلّق بالفساد- بكفالة لأسباب صحيّة، مقابل عشرة ملايين روبية (63900 دولار) ولفترة غير محدّدة.

وأكّدت المتحدثة باسم حزب الرابطة الإسلامية مريم أورانغزيب، أنّ "وضع شريف تحسّن قليلًا، ولكن نشعر بالقلق من تراجع عدد الصفائح الدموية في جسمه بعد وصولها إلى مستوى جيّد".