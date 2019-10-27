سانا: الجيش التركي يشن هجوما عنيفا على مناطق في ريف رأس العين

أفادت الوكالة العربية السورية للأبناء "سانا" بأن ​الجيش التركي​ مسنودا بفصائل المعارضة المسلحة شن هجوما عنيفا على ناحية أبو راسين في ريف رأس العين.

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