نتانياهو وغانتس يلتقيان في وزارة الأمن الإسرائيلية الأحد

يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بتل أبيب يوم غد الأحد، مع بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها غانتس ونتانياهو في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة، في حين اقتصرت الاجتماعات السابقة على طاقمي المفاوضات بين القائمتين.
ويلفت النظر، أن اللقاء في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، يأتي على ضوء تحذير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، من "تهديدات جدية" و"حرب وشيكة".
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