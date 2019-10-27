مسؤول أميركي للنشرة: غير مستعدين للسماح بانزلاق لبنان نحو الشغب

أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، لـ"النشرة"، أن الإدارة الأميركية غير مستعدة للسماح بانزلاق لبنان نحو الشغب، مشيراً إلى أنه لا يمكن لها أيضاً أن تسمح بخسارة لبنان.

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