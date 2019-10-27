العميد طبيخ: أزلنا خيمة العسكريين المتقاعدين لأننا ضد الإساءة للرئيس وقطع الطرق

لفت العميد المتقاعد محمود طبيخ، تعليقًا على فكّ العسكريين المتقاعدين خيمتهم من ساحة الحراك في ​رياض الصلح​ وانسحابهم منها، إلى "أنّني كنت أتابع مع رفاقي في الحراك العسكري ما يحصل، ورأيت أنّه حصل خروج عمّا تمّ الاتفاق عليه"، مؤكّدًا "أنّنا ضدّ توجيه الإساءة إلى أحد، لكن هناك فاسدون والدولة منهوبة كما قال رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لكن القضاء هو من يحدّد ذلك، وليس من واجبنا أن نقول إنّ هذا آدمي وهذا فاسد".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّني نزلت اليوم لأوّل مرّة إل الساحة لأرى الأوضاع، ونحن مع السير بالورقة الإصلاحيّة الّتي أقرّتها الحكومة، وتشكيل لجنة للتحاور مع الرئيس عون". وبيّن أنّ "الوضع أصبح وكأنّنا ذاهبون إلى الفراغ وتخريب البلد".

وأكّد طبيخ "أنّنالا نريد الذهاب إلى هذا الاتجاه، لا سيما أنّنا ضدّ الإساءة للرئيس والتفريط بالمطال، كما أنّنا ضدّ قطع الطرقات، وضدّ المطالبة بإسقاط نظام بكامله"، منوّهًا إلى "أنّني قد أضع الخيمة في اعتصام حضاري في مكان آخر".