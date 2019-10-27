بدأ في هذه الأثناء العمل ب​التوقيت الشتوي​، وبالتالي وجوب تأخير الساعة ساعة واحدة. وكان الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية قد أصدر مذكرة حدد فيها انتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل 26-27 تشرين الاول 2019.

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كانت هذه تفاصيل خبر تذكير ببدء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف هذه الليلة ووجوب تأخير الساعة ساعة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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