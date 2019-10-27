المستقبل: نلتقي مع الحريري برفض دفع البلاد لحرب أهلية جديدة والتصدي لأي انهيار اقتصادي

شدّد المكتب الإعلامي لـ"​تيار المستقبل​"، عقب اجتماع طارئ عقده في "بيت الوسط"، في حضور كامل أعضائه، على أنّ "التيار" يرى في المشهديّة التاريخيّة وغير المسبوقة الّتي شهدتها المدن والمناطق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والصرخات الّتي رفعتها الحشود بأسلوب راق وحضاري، تجسيدًا لمطالب مزمنة ومحقّة طالما سعى "تيار المستقبل" وكلّ مؤمن بالمساواة وحقوق الإنسان إلى تحقيقها، وأملًا في تنفيذ هذه المطالب في ظلّ الصراعات السياسيّة المستدامة في حياتنا الوطنيّة".

ونوّه في بيان، بـ"الانتفاضة الشعبيّة وانضباط المتظاهرين وأحقيّة أغلب مطالبه"، مشيدًا بـ"تفهّم رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ لهذه المطالب، وتبنّيه لها في الورقة الإصلاحيّة الّتي أذاعها، وكلّف فريق عمله والوزراء المعنيّين وضع بنودها قيد التنفيذ بلا تأخير". وأكّد أنّ "هذه المطالب هي ما سعى الحريري إلى تبنّيه في مجلس الوزراء، منذ تشكيل الحكومة الراهنة، لكن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة، حالت دون وصولها إلى بر الانجاز".

ولفت التيار إلى أنّ "صمود المعترضين على الحال ساهم إلى حد ّكبير في ولادة ورقة الحريري لإنهاء الأزمة وتحقيق الإصلاحات". وأعلن "أنّنا نلتقي مع الحريري في رفض أيّ دفع بالبلاد إلى حرب أهليّة جديدة، والتصدّي لأيّ انهيار اقتصادي"، مشيدًا بـ"الدور الايجابي للقوى العسكريّة والأمنيّة في حماية المتظاهرين بمسؤولية عالية، كعادة الضباط والعناصر في حماية المحتشدين في الساحات اللبنانية، من محاولات حرفهم عن مطالبهم بافتعال اشتبكات لا يريدونها ويترفعون عنها".

وحذّر من "مخاطر افتعال أيّ صدام مع الرأي العام المنتشر في ساحات كلّ لبنان، ومن أيّ محاولات لوضع المتظاهرين السلميّين في مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية"، داعيًا جميع اللبنانيين إلى "الثقة بقواهم العسكريّة والأمنيّة وما تقوم به قيادتها وضباطها وعناصرها من جهود جبارة لحمايتهم وتأمين الانتظام العام، وعدم الانجرار بالتالي وراء أخبار أو شائعات لا وظيفة لها سوى إشعال الفتنة، وما حصل في البداوي اليوم موضوع متابعة لتبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين".

كما أعلن "إبقاء اجتماعاته مفتوحة وتشيكل لجان عمل متخصّصة لمتابعة تنفيذ الورقة الإصلاحيّة والمطالب الشعبية بالتعاون مع فريق الحريري من أصحاب الخبرة، لاسيما وضع قانون انتخابات عصري غير طائفي، وإجراء انتخابات مبكرة، ووضع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة".