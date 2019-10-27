نظم عدد من اللبنانيين في اللوكسمبورغ اعتصاما تضامنا مع التظاهرات المستمرة منذ 10 أيام في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية.
وأكد المعتصمون ان "الدولة تفشل في تزويد اللبنانيين بالحد الادنى من الخدمات والاحتياجات".
وطالبوا "بتشكيل حكومة جديدة من المستقلين، استعادة الاموال العامة المختلسة، اجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس نظام انتخابي عادل".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص لتلفزيون "النشرة": تظاهرات للبنانيين في اللوكسمبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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