خاص لتلفزيون "النشرة": تظاهرات للبنانيين في اللوكسمبورغ

نظم عدد من اللبنانيين في اللوكسمبورغ اعتصاما تضامنا مع التظاهرات المستمرة منذ 10 أيام في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية.

وأكد المعتصمون ان "الدولة تفشل في تزويد اللبنانيين بالحد الادنى من الخدمات والاحتياجات".

وطالبوا "بتشكيل حكومة جديدة من المستقلين، استعادة الاموال العامة المختلسة، اجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس نظام انتخابي عادل".