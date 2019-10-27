رئيس تشيلي يعلن عن تعديل حكومي واسع









اسماء السيد - سانتياغو: أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا السبت عن تعديل وزاري واسع غداة تظاهرة تاريخية في البلاد ضد الفوارق الاجتماعية.

وقال "طلبت من كافة الوزراء تقديم استقالاتهم لنتمكن من تشكيل حكومة جديدة والاستجابة لهذه المطالب الجديدة".

وتظاهر أكثر من مليون شخص الجمعة في تشيلي للاحتجاج على الفوارق الناجمة عن النمط الاقتصادي في تشيلي وللمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الدولة "نحن ازاء واقع جديد. تشيلي مختلفة عما كانت عليه قبل اسبوع".

وسيكون هذا ثالث تعديل حكومي في فترة تزيد قليلا عن عام ونصف اثر تولي الرئيس المحافظ السلطة في آذار/مارس 2018.

Advertisements

كما أعلن بينيرا أنه سيتم إلغاء حالة الطوارئ الأحد اذا "سمحت الظروف" وذلك بهدف "الاسهام في هذا التطبيع الذي يرغب فيه التشيليون بقوة ويستحقونه".

وكان تم الاعلان عن حالة الطوارئ في 18 تشرين الاول/اكتوبر اثر أعمال شغب عنيفة شكلت منطلق حركة احتجاج اجتماعي لا سابق لها في هذا البلد في اميركا اللاتينية الذي يضم 18 مليون نسمة وعرف باستقراره السياسي والاقتصادي.

وأدى القرار الذي احتج عليه بشدة المتظاهرون، الى انتشار آلاف العسكريين في شوارع العاصمة والعديد من مناطق البلاد للحفاظ على النظام العام. وهي سابقة منذ نهاية عهد الدكتاتور اوغيستو بينوشيه (1973-1990).

كما أعلن الجيش السبت تعليق حظر التجول الساري في العاصمة منذ اسبوع.

وقال الجيش في بيان "لقد خلصنا الى ان الظروف الحالية تتيح لنا اتخاذ قرار برفع حظر التجول اعتبارا من الان" في منطقة العاصمة.

وشكل رفع سعر تذكرة المترو بنسبة 3 بالمئة شرارة الحركة الاحتجاجية، ورغم تعليق هذه الزيادة لم تتراجع حدة الغضب الشعبي.