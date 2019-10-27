شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوكيل البرلمان حول أزمة المزارعين مع "شباب الخريجين" فى 13 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة، بشأن المغالاة فى تثمين الأرض التى اشتراها المزارعون من مشروع شباب الخريجين، مطالباً بإعادة تثمين الأرض بشكل يناسب الطبقة الاجتماعية لهم.

Advertisements

وأضاف "وهدان"، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هذه المشكلة يعانى منها المزارعون من المناطق الأكثر فقراً فى أكثر من 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد شرائهم الأراضى من مشروع شباب الخريجين، لأكثر من مرة.

وأوضح وكيل البرلمان: "اشتروا الأرض من الشباب، ثم دفعوا الأقساط بديلاً عنهم، ثم تقول الدولة الآن إن هذه الأراضى كانت حق انتفاع للشباب، وتطلب منهم مبالغ طائلة لتمليك الأرض، وهم ليسوا مستثمرين ولكنهم مزارعون من الطبقات الأكثر فقراً".