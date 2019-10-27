فيديو.. بلطجة حزب أردوغان.. نائب "مقرب منه" يدفع نائبة معارضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو يظهر حجم البلطجة التى يمارسها قيادات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد المسؤولين التابعين للمعارضة التركية.
وظهر فى الفيديو، إقدام النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى يافاض، على دفع رئيسة بلدية أيدن النائبة أوزلام تشرتى أوغلو عن حزب الشعب الجمهورى، وذلك ليتمكن من السير بجانب رئيس الوزراء التركي الأسبق بن على يلدريم.
وانتشر هذا الفيديو، وتداوله المستخدمون الأتراك بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرته المعارضة التركية فضيحة أخلاقية تكشف التردي الذي سقط فيه نواب حزب العدالة والتنمية، الذين يزعمون أن لهم توجهات إسلامية.
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